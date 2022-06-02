Астролог советует двум знакам Зодиака быть очень осторожными: их подстерегает опасность

Прогнозы астрологов часто бывают радостными, мотивирующими, но иногда и тревожными и заставляющими беспокоиться о собственном благополучии. Известный астропсихолог Валентина Витррок заявила, что в июне двух знаков Зодиака постоянно будет подстерегать опасность.





В то же время женщина советует не паниковать, а спокойно решать проблемы по мере их поступления. Если, мол, решать все с холодным умом, то негативных последствий удастся избежать.

Дева

Первым знаком, попавшим в немилость удачи, является Дева. Во-первых, вас ждет очень много поездок, которые вы не планировали и которые вам будут сильно надоедать. Это не те поездки, которые позволят расслабиться и перезагрузиться. К сожалению, эффект будет противоположным. Во-вторых, вы почувствуете сильную нехватку финансов. Денег не будет хватать даже на основное, не только какие-то спонтанные желания, или большие покупки. Придется много планировать, считать, решать и выкручиваться из разных ситуаций. На фоне этого, вы будете испытывать стресс и могут обостриться хронические болячки. На первую половину месяца лучше не планировать никаких операций или даже простых медицинских манипуляций.

Водолей

Водолеи очень рискуют попасть в ДТП, поэтому астролог призывает их минимизировать количество поездок в июне, а если это невозможно, будет очень внимательными за рулем. Кроме того, над знаком буквально нависают громкие скандалы и конфликты. Ссоры могут быть дома, на работе или даже у компании друзей. Старайтесь не провоцировать эти скандалы и не поддерживать их, ведь последствия будут плачевными. Вы можете потерять работу и семью. Уже к концу месяца ситуация улучшится, и Водолеям можно будет расслабиться.