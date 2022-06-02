Що буде з курсом валют у червні: українські банкіри розкрили карти

У червні курс валют в Україні суттєво не зміниться. Вартість долара та євро залишиться приблизно такою ж, як у травні. Стабільним курсом українці завдячують Національному банкові, який не збирається знімати валютні обмеження ще принаймні до середини червня.





Такий прогноз щодо курсу валют дали провідні українські банкіри під час круглого столу фінансового клубу Finclub. Експерти зійшлися на думці, Нацбанк в найближчі два тижні не відмовиться від політики фіксації курсу. А це означає, що різких змін вартості долара чи євро чекати не варто.

Головний аналітик Альфа-Банку Олексій Блінов зазначив, що така позиція НБУ дозволяє досить точно спрогнозувати курс для імпортерів та експортерів на найближчий місяць. На його думку долар та євро практично не зміняться в ціні.

В обмінниках курс також буде залишатися доволі стабільним. Різких стрибків не буде навіть на готівковому ринку, хоча раніше така поведінка курсу була не рідкістю. Взяти хоча б різке здорожчання долара та євро в середині травня, коли вони сягнули відміток у 37 грн/дол та 39 грн/євро відповідно.

Та на щастя до кінця місяця вартість валюти знизилася до 35,5 грн/дол і, на думку вітчизнятих банкірів, залишатиметься такою аж до кінця поточного місяця. Навіть на «чорному» ринку упродовж поточного місяця все буде спокійно.

Незмінний курс на червень прогнозує і Надія Воробйова, голова правління Альтбанку. Вона переконана, що поки НБУ контролює валютний ринок, відчутних стрибків курсу можна не боятися. А судячи із настроїв регулятора, валютні обмеження та «заморожений» курс на рівні 29,25 грн/дол будуть зберігатися ще принаймні до 14-15 червня. До цього ж часу вартість іноземної готівки буде змінюватися максимум на кілька копійок за день.