Клиенты ПриватБанка теряют со счетов по несколько тысяч гривен: что случилось?

С тех пор, как идет война, очень много украинцев выехало заграницу. Там большинство из них рассчитываются в магазинах своими украинскими банковскими картами. Также, именно гривневые карты некоторые используют для бронирования жилья, билетов и т.д. И именно здесь людей ждет настоящая подстава. В Приватбанк уже обратились с десяток, а то и сотни клиентов, потерявших свои деньги из-за определенных манипуляций. О чем идет речь?





Люди не учитывают нестабильность курса валют

Одной из потерпевших, потерявшей более 2000 гривен, стала украинка, которая заграницей забронировала жилье на сайте AIRBNB. Женщина потратила на бронь 569 долларов, что эквивалентно свыше 18000 грн. Однако уже через день бронь пришлось отменить, и сайт сразу же вернул деньги, но на счет клиентки деньги поступили не сразу и не в полном объеме, а около 17 000 грн.



“Только после обращения в чат деньги вернули на счет, но совсем другую сумму – 16 659,20 грн, что еще два дня не отражалось в выписке. Как так получается, что возврат, соответственно, меньше за ранее оплаченный платеж?” – говорится в комментарии, который женщина оставила на сайте Минфина.

В ПриватБанке объясняют это изменением курса валют

Так как женщина пользовалась гривневой картой, то имела место конвертация, и на момент оплаты жилья доллар, вероятно, стоил дороже, а на момент отмены брони — подешевел. Деньги вернули в долларах в полном объеме, но после конвертации сумма в гривнах получилась меньше (по актуальному курсу). Мол, все согласно международным правилам. Полную сумму в гривнах могли бы вернуть, если бы AIRBNB не списывал их с карты, а только резервировал.

Также, украинцам рекомендуют использовать заграницей валютные счета, и при оплате товаров или услуг, указывать валюту, в которой происходит расчет. Так получится гораздо выгоднее.