Клієнти Приватбанку втрачають з рахунків по кілька тисяч гривень: що трапилося?

Відколи триває війна дуже багато українців виїхало закордон. Там більшість з них розраховуються у магазинах своїми українськими банківськими картками. Також, саме гривневі картки дехто використовує, для бронювання житла, квитків тощо. І саме тут на людей чекає справжня підстава. До Приватбанку вже звернулися з десяток, а то й сотні клієнтів, які втратили свої гроші через певні маніпуляції. Про що мова?





Люди не враховують нестабільність курсу валют

Однією з потерпілих, яка втратила більше 2000 гривень, стала українка, яка закордоном забронювала житло на сайті AIRBNB. Жінка витратила на бронь 569 доларів, що еквівалентно понад 18 000 грн. Проте, вже через день бронь довелося скасувати, і сайт одразу ж повернув гроші, але на рахунок клієнтки гроші поступили не одразу і не в повному обсязі, а лише близько 17 000 грн.

“Тільки після звернення в чат гроші повернули на рахунок, але зовсім іншу суму – 16 659,20 грн, що ще два дні не відображалося у виписці. Як так виходить, що повернення, відповідно, менше за раніше оплачений платіж?” – йдеться у коментарі, який жінка залишила на сайті Мінфіну.

У ПриватБанку пояснюють це зміною курсу валют

Так як жінка користувалася гривневою карткою, то мала місце конвертація, і на момент оплати житла долар ймовірно коштував дорожче, а на момент скасування броні — подешевшав. Гроші повернули у доларах в повному обсязі, але після конвертація сума в гривнях вийшла меншою (за актуальним курсом). Мовляв, все згідно міжнародних правил. Повну суму в гривнях могли б повернути, якби AIRBNB не списував їх з картки, а лише резервував.

Також, українцям рекомендують використовувати закордоном валютні рахунки, і при оплаті товарів чи послуг, вказувати валюту в якій відбувається розрахунок. Так вийде набагато вигідніше.