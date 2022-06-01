В Україні збираються підняти податки: владі доведеться приймати непопулярні рішення

Величезна діра в державному бюджеті день за днем лише збільшується. Щоб стабілізувати ситуацію владі доведеться значно зменшити бюджетні витрати та збільшити податки. Лише завдяки таким відверто непопулярним рішенням Україна зможе з часом скинути з себе ярмо валютних обмежень та відпустити курс на волю.





Як зазначив очільник Національного банку Кирило Шевченко, зараз держбюджет недотримує значну суму коштів. На скорочення обсягу прибутків найбільший вплив чинять наступні фактори:

зменшення податкових надходжень;

велика частка боргових зобов’язань країни у іноземній валюті;

неможливість фінансувати державний бюджет ринковими надходженнями.

Шевченко наголосив, що безперервно випускати нацвалюту та перекривати нею дефіцит – не найкраще рішення. Адже емісія має негативну побічну дію: вона створює тиск на валютний ринок та знецінює гривню.

На думку голови регулятора, усі ці проблеми не вирішаться самі собою. Вони будуть лише поглиблюватися і згодом урядові все одно доведеться вдаватися до рішучих заходів. Причому цей момент настане вже у найближчому майбутньому. Зокрема владі доведеться підіймати податки, а заразом і скорочувати видатки державного бюджету.

Перш за все Україна повернеться до оподаткування товарів імпорту. Можливо навіть буде впроваджено додаткову ставку для некритичних категорій. Також однією зі змін стане призначення відповідної винагороди для інвесторів, що вкладають свої кошти у придбання гривневих українських облігацій.

Після цього можна буде врешті взятися за виведення найбільших покупців державного сектора із валютного ринку. А далі – розпочати поступове повернення до політики плаваючого курсу та скасувати обмеження на операції у валюті.

Не останню роль у макрофінансовій стабілізації України відіграє і програма МВФ. Оскільки зараз понад 60% державного бюджету фінансується саме зовнішніми грошовими вливаннями та грантами, а не власними доходами країни.