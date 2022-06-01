Составлен рейтинг самых популярных среди украинцев автомобилей до 5 000 долларов

Несмотря на войну, люди продолжают искать автомобили, даже больше, чем в довоенное время. Конечно же, приоритеты изменились и в основном украинцы ищут бюджетные варианты за несколько тысяч долларов, чтобы просто иметь возможность вовремя эвакуировать семью, или заменить потерянную в результате боевых действий машину.





Также есть большой спрос на автомобили для ВСУ. Их постоянно ищут как волонтеры, так и обычные небезразличные граждане. Эксперты проанализировали украинский рынок и составили рейтинг самых популярных авто в ценовом диапазоне до 5000 долларов. Все эти машины уже находятся в Украине и с отечественными номерными знаками.

Речь об автомобилях 2003-2007 годов выпуска

Конечно, речь об автомобилях почти двадцатилетнего возраста, но и среди них есть очень достойные варианты, которые могут прослужить еще не один год. Чаще всего украинцы покупают:

Daewoo – 2 300 дол. (67747 грн); BMW – 4 700 дол. (138439 грн); Volkswagen – 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн); Audi – 3 900 дол. (114875 грн); Opel – 1 915-4 300 дол. (56406-126657 грн); Mercedes-Benz – 4200 дол. (123712 грн); Chevrolet – 4 200 дол. (123712 грн); Ford – 3800 дол. (111929 грн); Skoda – 4 280 дол. (126068 грн); Mitsubishi – 4650 дол. (136966 грн).

Также среди лидеров небольшие фургоны, пикапы и минивэны. Такие машины в большинстве своем ищут предприниматели, которым нужно перевозить оборудование в более безопасные регионы или доставлять товар. Среди обычных граждан популярны кузова седан и универсал.

Эксперты отмечают, что более половины этих автомобилей, несмотря на почтенный возраст, в очень хорошем состоянии и даже не нуждаются в ремонте. Более того, некоторые модели оборудованы подушками безопасности, центральным замком и антиблокировочной системой колес.