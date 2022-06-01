Складено рейтинг найпопулярніших серед українців автомобілів до 5 000 доларів

Попри війну, люди продовжують шукати автомобілі, ба більше навіть частіше ніж у довоєнний час. Звісно ж, пріоритети змінилися і здебільшого українці шукають бюджетні варіанти за кілька тисяч доларів, щоб просто мати можливість вчасно евакуювати сім‘ю, або ж замінити втрачену внаслідок бойових дій машину.





Також, є великий попит на автомобілі для ЗСУ. Їх постійно шукають як волонтери, так і звичайні небайдужі громадяни. Експерти проаналізували український ринок і склали рейтинг найпопулярніших авто, в ціновому діапазоні до 5000 доларів. Всі ці машини вже знаходяться в Україні і з вітчизняними номерними знаками.

Мова про автомобілі 2003-2007 років випуску

Звісно, мова про автомобілі майже двадцятирічного віку, але й серед них є дуже достойні варіанти, які можуть прослужити ще не один рік. Найчастіше українці купують:

Daewoo – 2 300 дол. (67 747 грн); BMW – 4 700 дол. (138 439 грн); Volkswagen – 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн); Audi – 3 900 дол. (114 875 грн); Opel – 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн); Mercedes-Benz – 4 200 дол. (123 712 грн); Chevrolet – 4 200 дол. (123 712 грн); Ford – 3 800 дол. (111 929 грн); Skoda – 4 280 дол. (126 068 грн); Mitsubishi – 4 650 дол. (136 966 грн).

Також, серед лідерів невеличкі фургони, пікапи та мінівени. Такі машини здебільшого шукають підприємці, яким потрібно перевозити обладнання в безпечніші регіони чи доставляти товар. Серед звичайних громадян користуються популярністю кузови седан та універсал.

Експерти зазначають, що більша половина цих автомобілів, незважаючи на поважний вік, у дуже хорошому стані і навіть не потребують ремонту. Ба більше, деякі моделі обладнані подушками безпеки, центральним замком та антиблокувальною системою коліс.