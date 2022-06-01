Правительство отменяет налоговые льготы и нулевое растаможивание, но будут исключения

За почти 100 дней войны в Украине было введено множество налоговых льгот и послаблений. В частности, то самое нулевое растаможивание, благодаря которому тысячи украинцев могли приобрести авто за границей и не платить никаких таможенных налогов и сборов. Был отменен и ряд других налогов, например на импортные товары, которые ввозили предприниматели. Но по предварительным подсчетам государственный бюджет в результате таких действий недополучил более 13 миллиардов гривен, которые сейчас критически важными для украинской экономики. Были приняты решения, отменяющие льготы, по крайней мере по некоторым пунктам.





Обновленные правила начнут действовать с 1 июля

Уже с 1 июля в Украине будет возвращен налог на добавленную стоимость на пошлины и импортные товары, а также на автомобили. Этот проект закона №7418 уже поддержал Кабинет Министров Украины и подписал премьер-министр Денис Шмигаль. Будет возобновлено налогообложение для:

Граждан, ввозящих транспортные средства. Для предприятий, которые пока не платят ввозную пошлину. Для плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп, ввозящих импортные товары.

Правда, есть одно исключение, которое, вероятно, вступит в действие. От уплаты налога могут освободить граждан, покупающих за границей автомобили с электрическим двигателем.

С 1 июня банки отменяют кредитные каникулы

И не налогами едиными. С 1 июня финансовые изменения коснутся не только предпринимателей, но и всех других граждан. Банки отменяют кредитные каникулы и возвращают старые условия обслуживания. Кредиты снова нужно будет своевременно оплачивать. Не без приятных исключений обошлось в ПриватБанке. Там готовы предложить вдвое более низкую кредитную ставку (1,7%) для тех, кто будет своевременно вносить месячные платежи. Такое условие будет предварительно действовать до августа.