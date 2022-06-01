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Уряд скасовує податкові пільги та нульове розмитнення, але будуть винятки

01.06.2022
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За майже 100 днів війни в Україні було запроваджено багато податкових пільг та послаблень. Зокрема, те саме нульове розмитнення завдяки якому тисячі українців могли придбати авто закордоном і не сплачувати ніяких митних податків та зборів. Було скасовано й ряд інших податків, наприклад, на імпортні товари, які ввозили підприємці. Та за попередніми підрахунками державний бюджет внаслідок таких дій недоотримав понад 13 мільярдів гривень, які зараз є критично важливими для української економіки. Було прийнято рішень, скасовувати пільги, принаймні за деякими пунктами.


Оновлені правила почнуть діяти з 1 липня

Вже з 1 липня в Україні повернуть податок на додану вартість на мита та імпортні товари, а також на автомобілі. Цей проєкт закону № 7418 вже підтримав Кабінет Міністрів України і підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Буде відновлено оподаткування для:

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  1. Громадян, які ввозять транспортні засоби.
  2. Для підприємств, які наразі не сплачують ввізне мито.
  3. Для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які ввозять імпортні товари.

Щоправда, є одне виключення, яке ймовірно вступить у дію. Від сплати податку можуть звільнити громадян, які купують закордоном автомобілі з електричним двигуном.

З 1 червня банки скасовують кредитні канікули

І не податками єдиними. З 1 червня фінансові зміни торкнуться не лише підприємців, а й усіх інших громадян. Банки скасовують кредитні канікули та повертають старі умови обслуговування. Кредити знову потрібно буде вчасно сплачувати. Не без приємних виключень обійшлося у ПриватБанку. Там готові запропонувати вдвічі нижчу кредитну ставку (1,7%) для тих, хто вчасно вноситиме місячні платежі. Така умова попередньо діятиме до серпня.

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01.06.2022
1 хвилина на прочитання
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