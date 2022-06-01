Зарплаты выросли вдвое: стало известно на доход каких специалистов война повлияла положительно

Война перевернула все с ног на голову. Люди теряют работу, стабильный доход или совсем свой бизнес. Некоторые потеряли все, тогда как услуги других наоборот, приобрели невиданную популярность. Эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда и среднюю зарплату, которую получает тот или иной специалист. Кем сейчас выгодно работать, а в какую сферу деятельности лучше не потыкаться?





Больше получают аграрии, бухгалтеры, медики, маркетологи и HR

Есть несколько сфер деятельности, где в войну зарплаты существенно выросли. Наверняка это обусловлено возросшим спросом на данную продукцию или услуги.

Итак, увеличился доход у следующих специалистов:

Производство продуктов питания и сельское хозяйство: в апреле средняя зарплата составляла 13 000 грн, а в мае это уже 16 000 грн. Медицина: средняя заработная плата врача выросла с 14 000 до 18 000 грн. Бухгалтерия и управление финансами: было в среднем 17 000 грн., стало 19 500 грн. Маркетологи, PR, реклама: доход этих специалистов вырос с 26 600 до 31 000 грн.

Ну и куда действительно стоит податься это в HR. Это специалисты, которые ищут кандидатов на конкретные вакансии, проводят собеседования. Так вот, их зарплата выросла практически вдвое с 15 000 до 29 000 грн.

Худшая ситуация с зарплатами в трех отраслях

Больше всего во время войны пострадал туризм, сфера обслуживания, а также сфера безопасности. Средняя зарплата работников этих отраслей едва достигает 10000 грн. Также снизился доход почти наполовину у работников банков (в среднем 13 000 грн), инсталляции и сервиса (в среднем 12 500 грн) и в отрасли добычи сырья (в среднем 11 000 грн).