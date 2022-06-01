Зарплати зросли вдвічі: стало відомо на дохід яких фахівців війна вплинула позитивно

Війна перевернула все з ніг на голову. Люди втрачають роботу, стабільний дохід або й зовсім свій бізнес. Дехто втратив все, тоді як послуги інших навпаки, набули небаченої популярності. Експерти проаналізували ситуацію на ринку праці та середню зарплату, яку отримує той чи інший спеціаліст. То ким зараз вигідно працювати, а в яку сферу діяльності краще не потикатись?





Найбільше отримують аграрії, бухгалтери, медики, маркетологи та HR

Є кілька сфер діяльності, де під час війни зарплати суттєво зросли. Напевно це зумовлено збільшеним попитом на дану продукцію, чи послуги.

Отож, збільшився дохід у наступних фахівців:

Виробництво продуктів харчування та сільське господарство: у квітні середня зарплата становила 13 000 грн, а у травні це вже 16 000 грн. Медицина: середня заробітна плата лікаря зросла з 14 000 до 18 000 грн. Бухгалтерія та управління фінансами: було в середньому 17 000 грн., стало 19 500 грн. Маркетологи, PR, реклама: дохід цих спеціалістів зріс з 26 600 до 31 000 грн.

Ну і куди дійсно варто податися це в HR. Це спеціалісти, які шукають кандидатів на конкретні вакансії, проводять співбесіди тощо. Так от, їхня зарплата зросла практично вдвічі, з 15 000 до 29 000 грн.

Найгірша ситуація із зарплатами у трьох галузях

Найбільше під час війни постраждав туризм, сфера обслуговування, а ще сфера безпеки. Середня зарплата працівників цих галузей ледь сягає 10 000 грн. Також, знизився дохід майже наполовину у працівників банків (в середньому 13 000 грн), інсталяції та сервісу (в середньому 12 500 грн), і в галузі видобування сировини (в середньому 11 000 грн).