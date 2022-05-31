С 1 июня ПриватБанк меняет правила работы: поблажек не будет

В государственном ПриватБанке действуют новые правила пользования кредитками. Из-за отмены кредитных каникул изменились условия возврата долга и процентные ставки. Вместе с тем клиенты теперь могут занимать у Привата больше денег, а военные и лица, пострадавшие от войны, имеют право на специальные льготы.





С сегодняшнего дня клиенты ПриватБанка получили возможность увеличивать кредитный лимит по своим картам, а также открывать новые кредитки. Процентную ставку в банке решили оставить на уровне 1,7%, то есть такой же, какой она была во время кредитных каникул. Такой лояльный к клиентам процент на ссуду продлили на 3 месяца, то есть до конца августа.

Стоит отметить, что воспользоваться пониженным процентом по кредиту сумеют только добросовестные клиенты. Если должник не будет платить ежемесячный взнос в размере 5% суммы кредита, ему увеличат ставку. Таким владельцам кредиток будут ежемесячно начислять по 3,5% от суммы долга, то есть согласно правилам, действовавшим до войны.

Что касается лиц, пострадавших в результате боевых действий, то для них в Привате разработали отдельную льготную систему. Такие же послабления в условиях кредитования будут действовать и для военных, которые служат в Вооруженных Силах Украины и сейчас защищают нашу родину.

Напомним, что с 1 марта по 31 мая в ПриватБанке продолжались кредитные каникулы. В течение трех месяцев клиенты финансового учреждения могли свободно пользоваться деньгами со своего кредитного лимита. От них не требовали возврата долга и даже освободили от обязанности каждый месяц платить минимальный взнос. Кроме того, Приват вдвое уменьшил процент по кредиту – с 3,5 до 1,7%. Таким образом, в первые месяцы войны клиенты банка могли не беспокоится о долгах, а сосредоточиться на заботе о себе и своей семье.