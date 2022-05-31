Эксперт назвал реальный курс гривны на данный момент

Ни один из трех курсов действующих в Украине валют не соответствует действительности. Карточный и наличный курсы постоянно находятся под жестким контролем государства. Даже «черный» рынок, всегда являвшийся индикатором реального положения дел, значительно занижает курс. Настоящая цена доллара в Украине уже давно пересекла отметку в 55 грн.





Такое мнение высказал финансовый аналитик Иван Угляница. Он подчеркнул, что рыночную цену валюты украинцам сейчас узнать просто негде. Ведь табло банков и обменников не показывают настоящую картину. На «черный» рынок так же, как и на официальные финучреждения, действует целый ряд ограничений. Оборот валюты в стране упал в разы. Так что ждать правды от игроков финансового рынка людям не приходится.

Эксперт считает, что реальная стоимость доллара сейчас составляет 55, а то и 60 грн. Такие выводы он сделал при оценке темпов падения экономики. Бизнес в стране фактически остановился, не работают более половины предприятий. Экспорт в плачевном состоянии, а импорт сужен к ввозу критических товаров. Что уж говорить о дефиците госбюджета, который тоже играет не последнюю роль в формировании курса.

Вот и имеем результат – настоящий курс валют, отражающий так же подлинное неутешительное состояние экономики. Но несмотря на это, ситуация постепенно улучшается. Поступает валютная поддержка от западных стран, а впоследствии, при разблокировании портов, удастся наладить и экспорт. Тогда золотовалютные резервы пополнятся, а национальная валюта наконец-то возьмет курс на стабилизацию.

Стоит отметить, что за последние несколько дней курс доллара на черном рынке уже показал положительную динамику. Только с 30 по 31 мая стоимость доллара в обменниках упала с 36,4 до 36,2 грн/долл. даже если предположить, что «черный» курс не соответствует реальному рыночному, тенденцию к его понижению все равно можно считать хорошим знаком.