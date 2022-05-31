Гороскоп на 1-5 июня для всех знаков Зодиака: у кого лето начнется удачно и не очень

Ольга Соломко – известный таролог и прогнозист, поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на первую неделю июня. Гороскоп актуален на 1-5 числа, и содержит немало интересных фактов. Одним улыбнется денежная удача, у других есть шанс избежать неприятностей, а третьи с ними столкнутся.





Овен

Эти дни пройдут в стрессе, из-за большого количества работы, которую нужно проделать немедленно. Возможно придется немного пожертвовать сном, но соблюдайте меру. Здоровье и хорошее самочувствие должно быть на первом месте.

Телец

На этой неделе ждите выгодное денежное предложение. Поступит оно от старых знакомых, может быть друзей детства. Может вам предложат совместный бизнес, или интересную вакансию. Соглашайтесь – это предложение принесет вам хороший доход.

Близнецы

Таролог говорит, что этот символ вступает в новый период жизни. Не бойтесь мечтать, фантазировать и планировать все так, как вы давно хотели. Самое время попробовать что-нибудь новое и в корне все изменить.

Рак

Раки проведут неделю сдержанно с острым ощущением того, что вот-вот что-то изменится или случится. Изменения вероятно будут и к счастью приятного характера. В общем, состояние у вас будет немного тревожным. Как будто что-то плохое произошло и вы не понимаете что.

Лев

У Львов будет спокойная неделя без спешки и важных дел. Есть возможность спланировать ближайший месяц своей жизни. Подумайте, как вы хотели бы провести лето. И просто отдохните.

Дева

На этой неделе придется многое делать из того, что вы больше всего любите и умеете — планировать и контролировать. На вас легла большая ответственность за ближайших людей, поэтому вы должны взять себя в руки и никого не подвести. К концу недели ждите неприятное известие.

Весы

Для Весов откроются возможности узнать что-нибудь новое. Вероятно вы захотите пройти какое-нибудь обучение или повысить квалификацию. Если будет такой шанс – воспользуйтесь им. В противном случае будете очень сожалеть.

Скорпион

Наконец-то на этой неделе вы сможете уделить время себе и не корить себя за это. Важные дела сделаны, дедлайны завершены вовремя, а новые задачи могут подождать немного. Проведите эти несколько дней с пользой для своего эмоционального состояния.

Стрелец

На этой неделе на вас неожиданно свалится довольно неординарная задача. Вероятно это будет организация какого-нибудь праздника для близких людей или просто неожиданные, но важные для вас гости. К счастью, энергия и мотивация будут при вас, поэтому все пройдет гладко хотя и не без стресса.

Козорог

Представители знака окажутся перед важным решением: соглашаться на повышение или новую должность или нет. С одной стороны перед вами откроются хорошие перспективы, а с другой – очень много новых обязанностей, забот и проблем. Решать только вам.

Водолей

Таролог рекомендует Водолеям по минимуму рассказывать окружающим о своей личной жизни. В противном случае о вас могут пойти некрасивые сплетни, которые подорвут вашу репутацию и испортят настроение.

Рыбы

На этой неделе ждите новостей из-за границы. Вероятно, вам поступит предложение по трудоустройству/переезду/обучению или просто какая-то денежная помощь. Новости будут хорошими и долгожданными.