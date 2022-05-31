Гороскоп на 1-5 червня для всіх знаків Зодіаку: в кого літо почнеться вдало і не дуже

Ольга Соломко — відомий таролог та прогнозист, поділилася гороскопом для всіх знаків зодіаку на перший тиждень червня. Гороскоп актуальний на 1-5 числа, і містить чимало цікавих фактів. Одним посміхнеться грошова удача, інші мають шанс уникнути неприємностей, а треті таки з ними зіштовхнуться.





Овен

Ці дні пройдуть у стресі, через велику кількість роботи, яку потрібно виконати негайно. Можливо доведеться трішки пожертвувати сном, але дотримуйтесь міри. Здоров’я і гарне самопочуття мають бути на першому місці.

Телець

Цього тижня чекайте вигідну грошову пропозицію. Поступить вона від давніх знайомих, можливо друзів дитинства. Може вам запропонують спільний бізнес, або ж цікаву вакансію. Погоджуйтесь — ця пропозиція принесе вам гарний дохід.

Близнюки

Таролог каже, що цей знак вступає в новий період життя. Не бійтеся мріяти, фантазувати та планувати все так, як ви давно того хотіли. Саме час спробувати щось нове і докорінно все змінити.

Рак

Раки проведуть тиждень стримано з гострим відчуттям того, що ось-ось щось зміниться або трапиться. Зміни ймовірно будуть, і на щастя приємного характеру. А загалом, стан у вас буде трішки тривожним. Наче щось погане сталося і ви не розумієте що.

Лев

У Левів буде спокійний тиждень без поспіху та важливих справ. Маєте можливість спланувати найближчий місяць свого життя. Подумати, як ви хотіли б провести літо. І просто відпочити.

Діва

Цього тижня доведеться багато робити те, що ви найбільше любите і вмієте — планувати і контролювати. На вас лягла велика відповідальність за найближчих людей, тому мусите взяти себе в руки щоб нікого не підвести. Під кінець тижня чекайте неприємну звістку.

Ваги

Для Вагів відкриються можливості дізнатися щось нове. Ймовірно ви захочете пройти якесь навчання, чи підвищити кваліфікацію. Якщо буде такий шанс — скористайтесь ним. В протилежному випадку дуже шкодуватимете.

Скорпіон

Нарешті цього тижня ви зможете приділити час собі і не картати себе за це. Важливі справи зроблено, дедлайни завершено вчасно, а нові завдання можуть трішки почекати. Проведіть ці кілька днів з користю для свого емоційного стану.

Стрілець

Цього тижня на вас несподівано звалиться досить неординарне завдання. Ймовірно це буде організація якогось свята для близьких людей, чи просто неочікувані, але важливі для вас гості. На щастя енергія та мотивація будуть при вас, тому все пройде гладко хоча й не без стресу.

Козоріг

Представники знаку опиняться перед важливим рішенням: погоджуватись на підвищення, чи нову посаду, або ж ні. З одного боку перед вами відкриються гарні перспективи, а з іншого дуже багато нових обов’язків, турбот і проблем. Вирішувати лише вам.

Водолій

Таролог рекомендує Водоліям по мінімуму розповідати оточенню про своє особисте життя. В протилежному випадку про вас можуть піти негарні плітки, які суттєво підірвуть вашу репутацію і зіпсують настрій.

Риби

Цього тижня чекайте новин з-за кордону. Ймовірно вам поступить пропозиція по працевлаштуванню/переїзду/навчанню чи просто якась грошова допомога. Новини будуть гарними і довгоочікуваними.