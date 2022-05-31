В Украине кардинально изменили условия получения больничных выплат

В последние годы в Украине произошло немало изменений в медицинской системе. Не так давно внедрили электронные очереди к врачу, электронные больничные и т.д. Из-за пандемии коронавируса и вышеупомянутых нововведений получить больничный стало настоящей проблемой.





Люди вынуждены были ожидать неделями, а то и месяцами пока им наконец-то выдадут нужную бумажку. И вот, Правительство решило изменить эту процедуру, существенно упростив ее. Теперь бумаги не нужны, а работодателю можно предъявить выписку из специального электронного реестра.

Выписку можно сформировать самостоятельно на портале Пенсионного фонда

С мая, чтобы предоставить работодателю больничный, не нужно ждать его бумажный вид. Можно просто сформировать специальную выписку, скачать ее в PDF и на основе этого ожидать начисления помощи.

Алгоритм действий следующий:

Авторизируйтесь на портале Пенсионного Фонда через электронную подпись или мобильное банковское приложение. Ищите раздел “Коммуникации по ПФУ” и пункт о запросах. Выберите тип запроса “Извлечение из ЕРЛН”.

Загруженный файл нужно передать работодателю для дальнейшей обработки. Как только все будет оформлено, Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты.

Во время войны больничные продолжают начисляться в обычном объеме

В Украине идет война и внедрено военное положение, но это никак не отразилось на начислении больничных. Порядок действий никак не изменился и суммы выплат такие же, как были и до войны.

Есть только один нюанс, если работодатель по определенным причинам (отсутствие интернета или электроэнергии из-за военных действий) не имеет возможности проверить информацию в личном кабинете ПФУ, то он имеет право задерживать этот процесс. Но как только все наладится, должен обязательно выполнить свои обязательства.