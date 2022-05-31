В Україні кардинально змінили умови отримання лікарняних виплат

Протягом останніх років в Україні відбулося чимало змін в медичній системі. Не так давно впровадили електронні черги до лікаря, електронні лікарняні тощо. Через пандемію коронавірусу і вищезгадані нововведення, отримати лікарняний стало справжньою проблемою.





Люди змушені були очікувати тижнями, а то й місяцями допоки їм нарешті видадуть потрібний папірець. І от, Уряд вирішив змінити цю процедуру, суттєво її спростивши. Тепер папери не потрібні, а роботодавцю можна пред’явити витяг із спеціального електронного реєстру.

Витяг можна сформувати самостійно на порталі Пенсійного фонду

З травня, щоб надати роботодавцю лікарняний, не потрібно чекати на його паперовий вигляд. Можна просто сформувати спеціальний витяг, завантажити його у PDF і на основі цього очікувати на нарахування допомоги. Алгоритм дій наступний:

Авторизуйтесь на порталі Пенсійного Фонду через електронний підпис або мобільний банківський додаток. Шукайте розділ “Комунікації з ПФУ” і пункт про запити. Оберіть тип запиту “Витяг з ЕРЛН”.

Завантажений витяг потрібно передати роботодавцю для подальшого опрацювання. Як тільки все буде оформлено, Фонд соціального страхування України профінансує виплати.

Під час війни лікарняні продовжують нараховуватися у звичайному обсязі

В Україні триває війна і впроваджено воєнний стан, але це ніяк не відобразилося на нарахуванні лікарняних. Порядок дій жодним чином не змінився і суми виплат такі ж, як були і до війни.

Є лише один нюанс, якщо роботодавець з певних причин (відсутність інтернету чи електроенергії через воєнні дії) немає можливості перевірити інформацію в особистому кабінеті ПФУ, то він має право затримувати цей процес. Але як тільки все налагодиться, повинен обов’язково виконати свої зобов’язання.