Надбавки таки будут несмотря на войну: кто из пенсионеров получит доплату?

В течение последних месяцев 2021 года в Министерстве социальной политики постоянно анонсировали большое количество доплат к пенсиям, которые были запланированы на 2022 год. Суммарное количество перерасчетов превышало десяток позиций и должно было затронуть абсолютно все категории граждан. Но потом началась война и вопрос доплат временно утратил актуальность. Но как оказалось существенная часть надбавок будет приходить людям. В частности, надбавка по возрасту, на которую претендуют все кому исполнилось 75 или 80 лет.





Перерасчет будет автоматическим, никуда появляться не нужно

Еще осенью 2021 года украинцам утвердили доплаты к пенсиям в связи с достижением определенного возраста. Следовательно, тем кому исполнилось 75 лет, претендуют на +400 к основной выплате, а кому исполнилось 80 лет, на +500. Деньги люди будут получать, как и было обещано раньше. Более того, 1 марта эти суммы были проиндексированы и теперь составляют 456 и 579 гривен. Будут приходить средства после достижения лицом соответствующего возрастного рубежа.

Во время войны пенсии повысили нескольким категориям граждан

С тех пор, как в стране продолжается военное положение, пенсии пока повысили только одной категории граждан — это близкие родственники военнослужащих, погибших в зоне боевых действий. Более того, с 24 февраля в их число входят и родственники бойцов территориальной обороны.

Среди актуальных изменений, которые затронули пенсионное законодательство, — изменения в проведении ежегодной индексации пенсий. Теперь дату устанавливают не чиновники. Она будет фиксированной — это 1 марта, и будет касаться индексация абсолютно всех пенсионеров. Их выплаты будут перечисляться с учетом уровня инфляции, курса валют и средней зарплаты в Украине.