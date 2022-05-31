Надбавки таки будуть не зважаючи на війну: хто з пенсіонерів отримає доплату?

Протягом кількох останніх місяців 2021 року в Міністерстві соціальної політики постійно анонсували велику кількість доплат до пенсій, які були заплановані на 2022 рік. Сумарна кількість перерахунків перевищувала десяток позицій і мала торкнутися абсолютно усіх категорій громадян. Та потім почалася війна і питання доплат тимчасово втратило актуальність. Але як виявилося суттєва частина надбавок таки буде приходити людям. Зокрема, надбавка за віком, на яку претендують всі кому виповнилося 75 чи 80 років.





Перерахунок буде автоматичним, нікуди з’являтися не потрібно

Ще восени 2021 року, українцям затвердили доплати до пенсій у зв’язку з досягненням певного віку. Відтак, тим кому виповнилося 75 років, претендують на +400 до основної виплати, а ті кому виповнилося 80 років, на +500. Гроші люди отримуватимуть, як і було обіцяно раніше. Ба більше, 1 березня ці суми були проіндексовані тож тепер становлять 456 і 579 гривень. Приходитимуть кошти після досягнення особою відповідного вікового рубежу.

Під час війни пенсії підвищили кільком категоріям громадян

Відколи в країні триває воєнний стан, пенсії поки що підвищили лише одній категорії громадян — це близькі родичі військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій. Ба більше, з 24 лютого до їх числа входять і родичі бійців територіальної оборони.

Серед актуальних змін, які торкнулися пенсійного законодавства — зміни в проведенні щорічної індексації пенсій. Тепер дату встановлюють не чиновники. Вона буде фіксованою — 1 березня й стосуватиметься індексація абсолютно усіх пенсіонерів. Їхні виплати перераховуватимуть враховуючи рівень інфляції, курс валют та середню зарплату в Україні.