Украинцев массово лишают социальных выплат в Польше

Более 700 беженцев из Украины лишились права на получение денежной помощи от польского правительства. Такое наказание они получили за то, что они пытались злоупотреблять гостеприимством западных соседей. Какую ошибку допустили украинцы?





Переселенцы, временно перебравшиеся в Польшу, оформили социальную помощь по правительственной программе «Семья 500+». Эта программа предусматривает выплаты на детей в размере 3400 грн в месяц. Получать эти средства украинцы могут только во время пребывания в Польше. Если они возвращаются в Украину или переезжают в любую другую страну Еврозоны, должны сообщить об этом соответствующие государственные органы.

Несмотря на это, около 700 украинцев нарушили правила и уехали из Польши, без предупреждений или объяснений. Они продолжали незаконно получать назначенные им выплаты, тем самым нарушая польские законы.

Следует отметить, что не все украинцы знали о необходимости отказа от выплат. Поэтому и не сообщили о своем отъезде местным властям. Но какой бы ни была причина нарушений, помощь их все равно лишили. Польские соцслужбы сделали это в автоматическом режиме, сверив списки получателей выплат и граждан, которые пересекли государственную границу.

Украинцев призвали сообщать соответствующим органам Польши о своем решении покинуть страну. Ведь если беженец выезжает за пределы Польши более 30 суток, его автоматически лишают выплат. Если украинец в течение определенного срока получал деньги, на которые по польскому законодательству уже не имел права, его могут заставить вернуть долг.

Напомним, что право получать выплаты и другие социальные льготы по программе «Семья 500+» до 24 февраля имели право только владельцы избитой карты. После того, как в Украине началась война, эту программу расширили на всех украинских беженцев, которых в Польше сейчас насчитывается уже более 2 миллионов.