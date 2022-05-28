Еще более жестоко: астролог рассказал, как будут дальше разворачиваться события в Украине

Война длится уже больше трех месяцев, и большинство украинцев смирились с тем фактом, что скорой победы точно не удастся одержать. Вопрос лишь в том, когда наступит переломный период, когда жертв станет меньше, а бои не столь тяжелыми. Астролог Андрей Денисенко проанализировал расположение планет и составил детальный прогноз относительно того, как будут разворачиваться события дальше. К сожалению, прогноз не слишком утешительный. По словам господина Андрея, впереди еще более жестокий этап.





Трудные бои продлятся минимум до августа

По словам астролога 25 мая произошло вхождение Марса в знак Овна, и это мол дало боям новый импульс. Они стали еще более активными и жестокими. Враг агрессивно наступает по многим направлениям. С 6 июля по 20 августа Марс войдет в знак Тельца, и это, по мнению специалиста, будет самый ожесточенный период войны. Телец земной знак, и это значит, что будут происходить битвы на территории. Далее с 1 по 15 августа, Марс вплотную подойдет к Урану – планете резких перемен. А в начале сентября на Украину будет влиять Сатурн и лунный узел Раха. Их влияние будет продолжаться до апреля 2023 года и, к сожалению, несет затяжные страдания.

Война может закончиться в октябре или в апреле

Астролог уверяет, что примерно в конце августа станет ясно, когда нам ждать победы. Есть два сценария: более оптимистичный, что война закончится в октябре. И пессимистический, что война затянется вплоть до следующей весны. В любом случае следующие несколько месяцев будут трудными для каждого украинца. Астролог видит угрозу и опасность для каждого украинского региона. Ракетные обстрелы городов будут продолжаться до тех пор, пока Украина окончательно не одержит победу, поэтому стоит запастись терпением и максимально соблюдать правила безопасности.