Буде ще жорстокіше: астролог розповів, як надалі розгортатимуться події в Україні

Війна триває вже більше трьох місяців, і більшість українців змирились з тим фактом, що швидкої перемоги точно не вдасться отримати. Питання лише в тому, коли настане переломний період, коли жертв стане менше, а бої не такими тяжкими. Астролог Андрій Денисенко проаналізував розташування планет, і склав детальний прогноз стосовно того, як розгортатимуться події далі. На жаль, прогноз не надто втішний. Зі слів пана Андрія, попереду ще більш жорстокіший етап.





Важкі бої триватимуть мінімум до серпня

Зі слів астролога 25 травня відбулося входження Марса в знак Овна, і це мовляв дало боям новий імпульс. Вони стали ще активнішими та жорстокішими. Ворог агресивно наступає з багатьох напрямків. З 6 липня по 20 серпня Марс ввійде в знак Тельця, і це на думку фахівця буде найзапекліший період війни. Телець земний знак, і це означає, що відбуватимуться битви за території. Далі з 1 по 15 серпня, Марс впритул підійде до Урану — планети різких перемін. А на початку вересня на Україну впливатиме Сатурн і місячний вузол Раха. Їхній вплив триватиме до квітня 2023 року і на жаль несе затяжні страждання.

Війна може закінчитися в жовтні, або аж у квітні

Астролог запевняє, що приблизно наприкінці серпня стане зрозуміло коли нам чекати перемоги. Є два сценарії: більш оптимістичний, що війна закінчиться у жовтні. І песимістичний, що війна затягнеться аж до наступної весни. В будь-якому випадку наступні кілька місяців будуть важкими для кожного українця. Астролог бачить загрозу та небезпеку над кожним українським регіоном. Ракетні обстріли міст триватимуть аж допоки Україна остаточно не отримає перемогу, тому варто запастися терпінням і максимально дотримуватись правил безпеки.