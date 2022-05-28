Кабмин принял ряд новых правил для водителей, которые скоро начнут действовать

Во время военного положения в Украине уже не в первый раз меняют правила для водителей. В первые месяцы войны правила на дорогах были слишком лояльны, а камеры фиксации скорости — выключены. Сейчас строгие условия возвращаются для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Вместе с тем восстанавливают или отменяют ряд других ограничений и требований.





С июля можно будет покупать номерные знаки

Если у вас есть не легковой автомобиль, и вы хотите купить платный номерной знак, то дождитесь 24 июля 2022 года. Именно из этого числа платные номерные знаки станут доступными для владельцев всех без исключения ТС. Соответствующее постановление Кабмина “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам теоретической и практической подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств” вступило в силу 24 мая.



Чтобы узнать, сколько будет стоить выбранный вами номерной знак, воспользуйтесь специальным калькулятором на сайте центра МВД. Расценки примерно таковы:

Самый дешевый номерной знак стоит 4800 грн. Номерной знак, где из четырех цифр три одинаковых, будет стоить минимум 12 000 грн. Самый дорогой номерной знак может стоить даже 36 000 грн.

Также из обновлений, за нарушение габаритно-весовых норм будут штрафовать.

Для украинцев упростили условия получения водительского удостоверения

Также с 24 июля права в Украине будут выдаваться по упрощенной процедуре. Учащимся предстоит пройти 5 этапов:

Прослушать теорию в автошколе и получить свидетельство, которое будет действовать год. Сдать теоретический экзамен в МВД. Пройти практическую подготовку. Сдать экзамен по вождению в автошколе и получить сертификат на 2 года. Сдать экзамен в центре МВД и получить водительское удостоверение.

Сдавать экзамены можно в любом сервисном центре.