Новые правила: некоторым военнообязанным разрешили выезд из Украины на 1 месяц

Украинское правительство пересмотрело постановление о разрешении выезда за границу для представителей сильного пола. По новым правилам отдельным категориям мужчин теперь можно выезжать из страны. Однако срок пребывания вне ее все равно не должен превышать 30 суток.





Выезжать за границу на срок до 1 месяца Кабинет министров позволил:

спортсменам национальных сборных;

лицам, обеспечивающим подготовку спортсменов к международным соревнованиям;

спортивным судьям;

врачам;

другим лицам, которые имеют отношение к организационному или медицинскому сопровождению спортсменов.

Таким мужчинам, даже если они призывного возраста и пригодны для военной службы, можно выезжать за границу.

В Госпогранслужбе пояснили, что для пересечения границы указанным категориям граждан нужно всего лишь предъявить соответствующий документ. Таким документом в частности является официальное решение о включении в состав участников международных соревнований или любого другого спортивного мероприятия, от Министерства молодежи и спорта Украины.

Ранее Кабмин разрешил выезд за границу еще двум категориям граждан призывного возраста. Украинцы от 18 до 60 лет могут временно выезжать из страны, если они водители и перевозят медицинские или гуманитарные грузы. Пересекать границу могут и работники железнодорожной отрасли.

Сроки пребывания за границей для каждой из этих категорий определяются индивидуально. Например, для дальнобойщиков максимальный срок составляет 45 дней, а вот железнодорожники могут находиться за пределами Украины во время действия военного положения до 6 месяцев.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз продлил срок военного положения в государстве, на этот раз до 23 августа. Это означает, что в течение следующих 3 месяцев будет продолжаться и общая мобилизация, а для выезда за границу мужчинам призывного возраста нужно будет предъявлять документы, доказывающие их право на пересечение границы во время войны.