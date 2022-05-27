Яценюк сделал громкое заявление по поводу текущего состояния экономики и дал властям совет

На днях в столице состоялся Киевский форум безопасности в рамках военного цикла “Борьба за Украину”. Руководителем форума, а также одним из его спикеров, выступил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. На форуме говорили преимущественно за экономику, курс валют и что ждет Украину дальше, именно в экономическом плане. Яценюк считает, что ситуация не из лучших и власти нужно немедленно действовать.





До конца года инфляция составит 20%

Яценюк считает, что курс валют будет продолжать расти, но в целом девальвация гривны будет достаточно умеренной. Однако этого еще нужно добиться, а нужных действий сейчас мол не происходит.

Чтобы Национальный банк Украины мог удерживать курс нужно регулярно пополнять золотовалютные резервы, а уровень экспорта у нас сейчас очень низкий. Также Яценюк выразил свою обеспокоенность внешним долгом, который сейчас составляет уже почти 97 миллиардов долларов.

“Платить долги сегодня невозможно. Я призываю власти Украины: “Ребята! Мы в 2015 году провели реструктуризацию долговых обязательств. У вас нет другого пути, как немедленно начать реструктуризацию путем списания долговых обязательств”. Мы не вытащим этого. И когда речь идет о новых заимствованиях для Украины, то они не могут быть в виде кредитов. Мы не вернем эти кредиты. По крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Речь идет только о грантах. А львиная часть денег, которые мы сегодня получаем, – это кредиты, которые нужно обслуживать», – подчеркнул бывший премьер-министр.

Без заимствований и постоянного финансирования тоже не получится

В то же время, Яценюк отметил, что и без заимствований выиграть войну не получится. Армию нужно постоянно финансировать, в противном случае это будет просто поражение. Также важно, чтобы как можно больше украинцев вернулись к работе, платили налоги, и тем самым тоже поддерживали страну.