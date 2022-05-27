Яценюк зробив гучну заяву стосовно поточного стану економіки і дав владі пораду

Днями в столиці відбувся Київський безпековий форум в рамках військового циклу “Боротьба за Україну”. Керівником форуму, а також одним із його спікерів виступив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. На форумі говорили переважно за економіку, курс валют і що чекає на Україну далі, саме в економічному плані. Яценюк вважає, що ситуація не з найкращих і владі потрібно негайно діяти.





До кінця року інфляція становитиме 20%

Яценюк вважає, що курс валют продовжуватиме рости, але загалом девальвація гривні буде досить помірною. Однак, цього ще треба добитися, а потрібних дій зараз мовляв не відбувається.

Щоб Національний банк України міг втримувати курс, потрібно регулярно поповнювати золотовалютні резерви, а рівень експорту у нас зараз дуже низький. Також, Яценюк висловив своє занепокоєння зовнішнім боргом, який зараз становить вже майже 97 мільярдів доларів.

“Платити борги сьогодні неможливо. Я закликаю владу України: “Хлопці! Ми у 2015 році провели реструктуризацію боргових зобов’язань. У вас немає іншого шляху, як негайно розпочати реструктуризацію шляхом списання боргових зобов’язань”. Ми не витягнемо цього. І коли йдеться про нові запозичення для України, то вони не можуть бути у вигляді кредитів. Ми не повернемо ці кредити. Принаймні у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Йдеться тільки про гранти. А левова частина грошей, які ми сьогодні отримуємо – це кредити, які потрібно обслуговувати”, – наголосив колишній прем’єр-міністр.

Без запозичень та постійного фінансування теж не вийде

Водночас Яценюк зауважив, що й без запозичень виграти війну не вийде. Армію потрібно постійно фінансувати, інакше це буде просто поразка. Також, важливо щоб якомога більше українців повернулися до роботи, сплачували податки, і тим самим теж підтримували країну.