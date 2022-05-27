Будет новое нападение: экстрасенс описала, что будет происходить в Украине летом

Война, начатая Россией против Украины, привлекла внимание всего мира. Отечественные и международные эксперты не отрываются от новостей и постоянно дают десятки интервью. Не отстают от них и эксперты в других отраслях, а именно экстрасенсы, астрологи, тарологи, которые всегда “видят” немного больше, чем все остальные. Одним из таких прогнозов поделилась экстрасенс Рубина Цыбульская. Женщина коротко и лаконично описала, что ждет украинцев летом. Сценарии как оптимистичные, так и не очень.





В начале лета будут подписаны важные документы

Первое, что увидела Рубина, — это важные документы международного характера, которые будут подписаны уже скоро. Эти документы несколько изменят ход событий в пользу украинцев. Также, в начале июня женщина видит очень много дорог, что означает, что украинцы и военные, в том числе, будут возвращаться домой. В июне Украина получит важную помощь и после этого начнется активное наступление и изгнание оккупантов за пределы нашей страны.



В июле, ситуация в России пошатнется, в результате чего разъяренный “мужчина с мечом” решит делать новое наступление. Вероятно, Россия попытается повторно напасть на Киев или какой-либо другой город. Август станет месяцем объединения. Экстрасенс говорит, что в конце лета очень многие начнут искать работу, а еще все объединятся и будут сильно помогать друг другу.

Покоя летом не будет

Лето покажется неспокойным, победы до осени точно ожидать не стоит, говорит Рубина. Она отметила, что хорошие для Украины процессы, которые будут уже необратимыми, начнутся с конца августа, а до этого будут продолжаться тяжелые бои и ситуация на фронте будет стабильно сложной.