Буде новий напад: екстрасенс описала, що відбуватиметься в Україні літом

Війна, яку розпочала Росія проти України, привернула увагу всього світу. Вітчизняні та міжнародні експерти не відриваються від стрічок новин і постійно дають десятки інтерв’ю. Не відстають від них й експерти у інших галузях, а саме екстрасенси, астрологи, тарологи, які завжди “бачать” трішки більше ніж всі інші. Одним із таких прогнозів поділилася екстрасенс Рубіна Цибульська. Жінка коротко і лаконічно описала, що чекає на українців влітку. Сценарії як оптимістичні, так і не дуже.





На початку літа будуть підписані важливі документи

Перше, що побачила Рубіна — це важливі документи міжнародного характеру, які будуть підписані вже скоро. Ці документи трохи змінять хід подій на користь українців. Також, на початку червня жінка бачить дуже багато доріг, що означає, що українці і воїни в тому числі повертатимуться додому. В червні Україна отримає важливу допомогу і одразу після цього розпочнеться активний наступ та вигнання окупантів за межі нашої країни.

В липні, ситуація в Росії похитнеться, в результаті чого розлючений “чоловік з мечем” вирішить робити новий наступ. Ймовірно Росія спробує повторно напасти на Київ, чи якесь інше місто. Серпень стане місяцем об’єднання. Екстрасенс каже, що наприкінці літа дуже багато людей почнуть шукати роботу, а ще всі об’єднаються і будуть сильно допомагати один одному.

Спокою літом не буде

Літо видасться неспокійним, перемоги до осені точно очікувати не варто, каже пані Рубіна. Вона зауважила, що хороші для України процеси, які будуть вже незворотними, розпочнуться з кінця серпня, а до цього часу триватимуть важкі бої і ситуація на фронті буде стабільно складною.