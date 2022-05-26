“Укрпочта” открыла уникальную услугу и стала первым оператором в мире, который подобное сделал

Наверное, каждый украинец и не только уже хоть раз слышал о знаменитых почтовых марках с русским кораблем, которые почта выпускает ограниченным тиражом. За этими марками стоят километровые очереди, люди ссорятся, скандалят и занимают свою очередь еще до рассвета, как только заканчивается комендантский час. Одни хотят просто купить себе эту марку на память, другие шутят, что это билет в безбедную старость и отличная инвестиция. Так вот, теперь марки можно купить и на платформе eBay. Укрпочта открыла там свой магазин, и это первый почтовый оператор в мире, который подобное сделал.





Купить марки теперь могут и иностранцы

Заказать марку на eBay теперь могут и иностранцы, которые очень охотно это делают. На этой платформе марка стоит 5 долларов, и часть с продажи каждой марки Укрпочта отправляет на благотворительность. Средства разделяют на три направления:

восстановление школ и садиков после войны;

организацию логистики гуманитарных грузов;

гуманитарную помощь.

В компании говорят, спрос на марку за границей очень велик. Кроме марок, иностранцы заказывают также свитшоты с тематическими рисунками, конверты с кораблем, разнообразные значки и сувениры. На марки есть лимит – всего 2 листа на один онлайн заказ.

Магазин открыли, чтобы уменьшить нагрузку на другие ресурсы

Заметим, что eBay — это одна из самых больших платформ в мире, объединяющая почти 150 миллионов активных покупателей из почти 200 стран мира.

Ранее иностранцы заказывали марку на тех же ресурсах, что и украинцы: Розетка, Пром, онлайн-магазин “Укрпочты” и Kasta, но из-за большого наплыва пользователей эти сайты не выдерживали нагрузок. Поэтому в Укрпочте решили хотя бы разделить украинских покупателей и иностранных. Последние теперь точно сосредоточатся исключительно на eBay.