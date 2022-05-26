“Укрпошта” відкрила унікальну послугу і стала першим оператором у світі, який подібне зробив

Напевно кожен українець і не тільки вже хоч раз чув про славнозвісні поштові марки з русскім кораблем, які пошта випускає обмеженим тиражем. За цими марками стоять кілометрові черги, люди сваряться, скандалять і займають свою чергу ще вдосвіта, як тільки закінчується комендантська година. Одні хочуть просто купити собі цю марку на пам’ять, інші жартують, що це квиток у безбідну старість і відмінна інвестиція. Так от, відтепер марки можна купити і на платформі eBay. Укрпошта відкрила там свій магазин, і це перший поштовий оператор у світі, який це зробив.





Купити марки тепер можуть й іноземці

Замовити марку на eBay тепер можуть й іноземці, які дуже охоче це роблять. На цій платформі марка коштує 5 доларів, і частину від продажі кожної марки Укрпошта відправляє на благодійність. Кошти розділяють на три напрямки:

Відновлення шкіл та садочків після війни. Організацію логістики гуманітарних вантажів. Гуманітарну допомогу.

В компанії кажуть, попит на марку закордоном дуже великий. Крім марок, іноземці замовляють також світшоти з тематичними малюнками, конверти з кораблем, різноманітні значки та сувеніри. На марки є ліміт — лише 2 листи на одне онлайн замовлення.

Магазин відкрили, щоб зменшити навантаження на інші ресурси

Зауважимо, що eBay — це одна з найбільших платформ у світі, яка об’єднує майже 150 мільйонів активних покупців з майже 200 країн світу.

Раніше іноземці замовляли марку на тих же ресурсах, що й українці: Розетка, Пром, онлайн-магазин “Укрпошти” та Kasta, але через великий наплив користувачів, ці сайти не витримували навантажень. Тому в Укрпошті вирішили принаймні розділити українських покупців та іноземних. Останні тепер точно зосередяться виключно на eBay.