ПриватБанк порадовал миллионы клиентов: популярная услуга снова работает

Государственный ПриватБанк вернул своим клиентам возможности, которых у них не было еще с начала войны. Речь идет о популярных услугах кредитования «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями». С 25 мая они снова доступны держателям карт Привата.





Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, благодаря этим услугам клиенты смогут покупать товары в кредит в торговых сетях, являющихся партнерами банка. Согласно условиям данных услуг, максимальная стоимость покупок, приобретенных в кредит, может составлять до 300 тыс. грн.

В частности, услуга «Оплата частями» предусматривает кредитование в пределах 300 тыс. грн под процент 0,01% в месяц. Погасить долг клиент может в течение 2 лет. В расчете на один год реальная ставка будет равна 0,24%. Минимальный взнос составляет всего 12 грн.

Кредит по услуге «Мгновенная рассрочка» предоставляется в пределах той же суммы в 300 тыс. грн. Зато процентная ставка в месяц значительно выше – 2,9%. Реальный годовой процент составляет 84%. Стартовый взнос при оформлении ссуды составляет 20,7 грн.

Следует отметить, что в случае осуществления платежа по кредиту средствами из кредитного лимита карты «Универсальная», клиент каждый раз платит комиссию в размере 4%. Чтобы получить подробную информацию о пользовании кредитными приложениями «Оплата частями» и «Мгновенной рассрочкой» от ПриватБанка, посетите вкладку «Кредиты» раздела «Сервисы» в мобильном приложении Приват24.

Напомним, что уже через неделю, с 1 июня, в ПриватБанке заканчиваются кредитные каникулы, которые длились в финансовом учреждении еще с 1 марта. Клиентам снова придется привыкать к уплате ежемесячных обязательных взносов по кредитам, от которых они были уволены в течение последних 3 месяцев. Также в Привате сообщили, что возвратят довоенную процентную ставку на кредиты в размере 3,5%. С начала войны эта ставка была уменьшена финучреждением в два раза и составила всего лишь 1,7%.