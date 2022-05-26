Пенсии, за которыми вовремя не приходят, будут списываться: названы условия

С начала войны очень многие пенсионеры оказались на временно оккупированных территориях. Многие люди пенсионного возраста уехали за границу. Есть и оставшиеся жить в своих городах и селах, которые подверглись масштабным разрушениям. Люди отрезаны от остального мира и, конечно, не имеют доступа к Укрпочте или банку. Все они не могут забрать свои пенсионные выплаты. Но людей успокаивают, деньги будут храниться, но только определенный период времени. Затем их спишут со счетов.





Деньги можно забрать в течение трех лет

Заметим, что все это касается только пенсионеров, которые получают деньги на отделениях Укрпочты, а не на банковские счета. Если прошло всего несколько месяцев, лицо может забрать свои деньги придя в любой сервисный центр Пенсионного фонда или в отделение Ощадбанка. В банке деньги могут забрать те, кто оказался в оккупации. Из документов следует предъявить только паспорт и код.



Если прошло 6 месяцев, нужно идти исключительно в Пенсионный Фонд, но и здесь проблем не возникнет. Пенсионер сможет забрать всю накопившуюся за полгода сумму. Такой же алгоритм действий и если прошел круглый год. А вот после одного года процедура немного меняется.

Если прошло больше года, то лицо может забрать накопившиеся деньги за 12 месяцев. Остальные суммы частями будут выплачиваться с каждым последующим месячным платежом.

Ну, а если прошло три года и за пенсией никто не пришел, то вся накопленная сумма будет списана.

Лица, переехавшие в другие регионы страны могут получать выплаты по новому месту жительства

Переехавшие в другие более безопасные области могут получать пенсию в работающих отделениях Укрпочты по новому адресу. Для этого нужно написать соответствующее заявление и предоставить небольшой список документов. Образец заявления есть на сайте Укрпочты.