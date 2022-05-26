Пенсії, за якими вчасно не приходять, будуть списувати: названо умови

Від початку війни дуже багато пенсіонерів опинилися на тимчасово окупованих територіях. Багато людей пенсійного віку виїхало закордон. Є й ті, які залишилися жити в свої містах і селах, що зазнали масштабних руйнувань. Люди відрізані від решти світу і звісно ж не мають доступу до Укрпошти, чи банку. Всі вони не можуть забрати свої пенсійні виплати. Та людей заспокоюють, гроші будуть зберігатися, але лише певний період часу. Потім їх спишуть з рахунків.





Гроші можна забрати протягом трьох років

Зауважимо, що все це стосується лише тих пенсіонерів, які отримують гроші на відділеннях Укрпошти, а не на банківські рахунки. Якщо пройшло лише кілька місяців, особа може забрати свої гроші прийшовши у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, або у відділення Ощадбанку. В банку, гроші можуть забрати ті, хто опинився в окупації. З документів потрібно предявити лише паспорт та код.

Якщо ж минуло 6 місяців, потрібно йти виключно у Пенсійний Фонд, але й тут проблем не виникне. Пенсіонер зможе забрати всю суму, яка накопичилась за пів року. Такий же алгоритм дій і якщо минув цілий рік. А от після одного року, процедура трохи міняється.

Якщо пройшло більше року, то особа може забрати гроші, які накопичилися за 12 місяців. Решту суми частинами виплачуватимуть з кожним наступним місячним платежем.

Ну а якщо минуло три роки і за пенсію ніхто не прийшов, то вся накопичена сума буде списана.

Особи, які переїхали в інші регіони країни можуть отримувати виплати за новим місцем проживання

Ті, хто переїхали у інші більш безпечні області, можуть отримувати пенсію у працюючих відділеннях Укрпошти за новою адресою. Для цього потрібно написати відповідну заяву та надати невеликий перелік документів. Зразок заяви є на сайті Укрпошти.