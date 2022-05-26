За комуналку можна не платити: які документи потрібні для проведення перерахунку

Із початком війни в Україні чимало громадян покинули свої домівки. Вони перебралися до більш безпечних регіонів країни чи навіть вирушили за кордон. Своєю чергою комунальними послугами такі споживачі не користувалися. Однак постачальники цього не знають, тож продовжують нараховувати платню. Як же зупинити процес накопичення боргів, якщо ви вже давно не були вдома?





Як зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцяновська, уникнути нарахування боргів не так вже й складно. Громадянин лише повинен надіслати постачальникам послуг спеціальну заявку. До цієї заявки необхідно долучити довідку про проходження лікування, отримання статусу внутрішньо переміщеної особи або про службу в збройних силах України.

Саме такі серйозні обставини можуть стати приводом до перерахунку оплати за комуналку. Зокрема цей спосіб актуальний для громадян, які не мають індивідуальних лічильників.

Міністерка зазначила, що в разі наявності лічильників громадянам потрібно регулярно надсилати їх показники постачальникам. Якщо ж споживач вже кілька місяців не був вдома, можна просто щомісяця повторювати попередні показники. Тоді надавець послуг не буде нараховувати зайвої оплати, а у споживача не «ростиме» борг.

Та варто пам’ятати що така система не пройде із рахунками за тепло та квартплатою. Постачальникам цих послуг все ж доведеться надіслати заявку про те, що ви не проживаєте вдома, із відповідним підтверджуючим документом.

Нагадаємо, що до кінця війни уряд заборонив вимагати від фізичних осіб сплати боргів за комуналку. Українцям дозволили платити по рахунках у міру своїх можливостей. Натомість у деяких регіонах, що зазнали найбільших руйнувань, мешканцям дозволили взагалі не платити за послуги ЖКГ. Зокрема у Харкові міський голова Ігор Терехов оголосив, що всі витрати за комуналку на час війни візьме на себе міський бюджет.