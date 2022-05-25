Оспа обезьян: Комаровский высказался о новой болезни и назвал способы ее профилактики

Не успел мир отойти от пандемии коронавируса, как уже активно начинает распространяться новая болезнь. Оспа обезьян — так называется этот инфекционный недуг родом из Африки. В мире уже подтверждено 258 случаев заражения. Врачи и ученые оперативно собирают информацию о новом недуге, анализируют уровень его опасности, летальности и способы, которыми человек может заразиться. Высказался на этот счет и известный в Украине медик — Евгений Комаровский.





Комаровский считает, что паника преждевременна

Статистика довольно утешительная, и даже в глубинках Африки, где полная антисанитария и отсутствуют надлежащие медицинские услуги, смертность от инфекции составляет всего 1%. То есть в цивилизованных странах, она вероятно и вовсе будет отсутствовать.

Симптомы оспы обезьян похожи на обычную оспу, а еще некоторые эксперты начали осторожно предполагать, что предположительно оспа обезьян может иметь нечто общее с обычной ветряной оспой, то есть ветрянкой. Пока эта теория только предположение, но было бы здорово, если бы те, кто переболел ветрянкой, имели хоть какой-то иммунитет к «обезьяньей» оспе.

Что касается того, что еще известно об оспе обезьян, то информации немного. Инфекцию разносят грызуны, живущие в Западной и Центральной Африке. В Европу и Канаду оспа попала всего несколько недель назад. На днях появилась информация и о первом зафиксированном случае в ОАЭ.

Комаровский назвал действенные профилактические меры

Не исключение, что вскоре оспа обезьян появится и в Украине, ведь сюда регулярно приезжают беженцы, несколько месяцев назад уехавшие в Европу убегая от войны, которые сейчас постепенно возвращаются.

Что касается профилактики, то она следующая:

Избегайте контакта с чужими, а особенно не домашними, животными. Избегайте контакта с клетками, подстилками, стулом животных. Если у кого-то появляются подозрительные симптомы, лицо нужно изолировать. Мытье рук, антисептики, маска и перчатки все еще актуальны.

Ну и лучшее профилактическое средство — это вакцинация от оспы, правда, пока в Украине об этом речь не идет. В ближайшее время планируется вакцинировать только жителей Африки.