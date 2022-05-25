Віспа мавп: Комаровський висловився про нову хворобу і назвав способи її профілактики

Не встиг світ відійти від пандемії коронавірусу, як вже активно починає ширитись нова хвороба. Віспа мавп — так називається ця інфекційна недуга родом з Африки. Наразі в світі вже підтверджено 258 випадків зараження. Лікарі та науковці оперативно збирають інформацію про новий недуг, аналізують рівень його небезпечності, летальності та способи, якими людина може заразитися. Висловився з цього приводу й відомий в Україні медик — Євген Комаровський.





Комаровський вважає, що паніка передчасна

Статистика доволі втішна, і навіть в глибинках Африки, де повна антисанітарія та немає належних медичних послуг, смертність від інфекція становить лише 1%. Тобто у цивілізованих країнах, вона ймовірно й зовсім буде відсутньою.

Симптоми віспи мавп схожі на звичайну віспу, а ще деякі експерти почали обережно припускати, що ймовірно віспа мавп може мати щось спільне із звичайною вітряною віспою, тобто вітрянкою. Поки ця теорія лише припущення, але було б чудово, якби ті хто перехворів вітрянкою мали хоча б якийсь імунітет до “мавпячої” віспи.

Стосовно того, що ще відомо про віспу мавп, то інформації небагато. Інфекцію розносять гризуни, які живуть в Західній та Центральній Африці. В Європу та Канаду віспа потрапила всього кілька тижнів тому. На днях з’явилася інформація й про перший зафіксований випадок в ОАЕ.

Комаровський назвав дієві профілактичні заходи

Не виключення, що незабаром віспа мавп з’явиться й в Україні, адже сюди регулярно приїжджають біженці, які кілька місяців тому виїхали в Європу тікаючи від війни, і зараз поступово повертаються.

Щодо профілактики, то вона наступна:

Уникайте контакту з чужими, а особливо не домашніми, тваринами. Уникайте контакту з клітками, підстилками, випорожненнями тварин. Якщо в когось з’являються підозрілі симптоми, особу потрібно ізолювати. Миття рук, антисептики, маска та рукавички все ще актуальні.

Ну і найкращий профілактичний засіб — це вакцинація від віспи, щоправда поки в Україні про це мова не йде. Найближчим часом планують вакцинувати лише жителів Африки.