Знову бої чи повна перемога: чим закінчиться війна в Україні на думку астрологів

В Україні через місяць почнеться найскладніша фаза війни. У липні ЗСУ будуть змушені віддати окупанту частину територій, щоб зберегти життя воїнів. Та вже на початку серпня Україна отримає чергову партію озброєння та почне повномасштабний наступ по всіх фронтах.





Такий прогноз щодо війни в Україні дав астролог Дмитро Уранус. Він підкреслив що вже під кінець липня ситуація на фронті почне суттєво змінюватися на користь ЗСУ. У цей період Марс з’єднається із так званим Місячним вузлом та планетою Уран, що саме перебуватиме в знаку Тільця. Таке положення планет є вкрай рідкісним і востаннє було помічене 167 років тому у травні 1855-го року.

Саме навесні 1855 року в історії росії відбувся переломний момент – вона почала програвати у Кримській війні. А вже у вересні того ж року імперія зазнала остаточного краху та втратила Севастополь. За словами астролога, дуже ймовірно що історія повториться. Так само, як у 1855-му росія програла союзним військам, у 2022 вона почне програвати збройним силам України.

Уранус вважає, що вже у серпні Україна почне наступ на Донбас, а до листопада остаточно звільнить цю територію від ворога. Наступними на черзі будуть південні області, зокрема Херсонщина, а під кінець грудня українські війська увійдуть до Криму.

Восени росія зрозуміє, що програє, і спробує домовитися. Однак погоджуватися на пропозиції окупантів не варто, інакше за 9-10 років українцям знову доведеться протистояти агресії рф. Причому наступна війна може стати ще більш жорстокою та руйнівною для нашої держави. Астролог підкреслив, що нам потрібна остаточна перемога і повний розгром росії. Тільки таке закінчення війни стане гарантією безпеки від нападу «прикрого сусіда» у майбутньому.