ПриватБанк ошарашил новостью: вскоре клиентов ждет много изменений

ПриватБанк один из первых в Украине ввел кредитные каникулы в связи с войной и военным положением. Три месяца украинцы могли не вносить обязательный платеж по кредитным договорам, не отдавать кредитные средства и не получать за это никаких штрафов. Но, к сожалению, как заявляют в самом учреждении — больше так продолжаться не может, иначе банк просто обанкротится. Именно поэтому с 1 июня абсолютно все льготные условия отменяются.





Наиболее неприятной новостью, которая многих ошеломила, является полное возвращение старой процентной ставки. Еще несколько недель назад в банке думали над тем, чтобы ставку оставить льготной, но вот появилась информация, что не оставят.

Пока неизвестно, как поступать с теми, кому нечем погашать долги

Еще один вопрос, который пока остается открытым, что делать людям потерявшим работу и дом. Тем кому банально нечем погашать кредит. Это преимущественно жители регионов, наиболее пострадавших в результате боевых действий, или где и дальше продолжается тяжелые бои. Возможно, в банке создадут особые условия обслуживания, которые будут рассматриваться индивидуально по отношению к каждому такому клиенту. Информация об этом должна появиться позже.

Тем временем на оккупированных территориях карты клиентов блокируют

На днях на сайте Минфина массово начали появляться жалобы от жителей временно оккупированных территорий. В частности, несколько жителей Мелитополя пожаловались, что ПриватБанк заблокировал их счета, на которых были собственные средства. Карточки не кредитные, а обычные зарплатные и теперь ими пользоваться, как и деньгами – невозможно. Такие же жалобы поступили от нескольких херсонцев. В банке ответы очень размыты. В каждой ситуации обещают разобраться, а вот когда однозначного ответа нет.