ПриватБанк ошелешив новиною: незабаром на клієнтів чекає багато змін

ПриватБанк один з перших в Україні запровадив кредитні канікули у зв’язку з війною та воєнним станом. Три місяці українці могли не вносити обов’язковий платіж за кредитними договорами, не віддавати кредитні кошти і не отримувати за це жодних штрафів. Але на жаль, як заявляють в самій установі — більше так продовжуватись не може інакше банк просто збанкрутує.





Саме тому, з 1 червня абсолютно всі пільгові умови скасовуються. Найбільш неприємною новиною, яка багатьох ошелешила, є повне повернення старої відсоткової ставки. Ще кілька тижнів тому в банку думали над тим, щоб ставку залишити пільговою, але ось з’явилася інформація, що таки не залишать.

Поки невідомо, як чинитимуть з тими кому нічим погашати борги

Ще одне питання, яке поки залишається відкритим, люди, які втратили роботу, дім і банально не мають чим погашати кредит. Це переважно мешканці регіонів, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій, або де й надалі продовжується важкі бої. Можливо в банку створять особливі умови обслуговування, які розглядатимуть індивідуально стосовно кожного такого клієнта. Інформація про це повинна з’явитися вже згодом.

Тим часом на окупованих територіях картки клієнтів блокують

Днями на сайті Мінфіну масово почали з’являтися скарги від мешканців тимчасово окупованих територій. Зокрема кілька жителів Мелітополя поскаржились, що ПриватБанк заблокував їхні рахунки, на яких були власні кошти. Картки не кредитні, а звичайні зарплаті і тепер ними користуватися, як і грішми — неможливо. Такі ж скарги поступили від кількох херсонців. В банку відповіді дуже розмиті. В кожній ситуації обіцяють розібратися, а от коли однозначної відповіді немає.