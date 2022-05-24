Названо ряд продуктів харчування, які рекордно подорожчають, а можуть і зовсім зникнути з полиць

Відколи в Україні триває війна, ціни на продукти харчування та й ряд інших товарів стали дуже нестабільними. Щось рекордно дорожчає, як наприклад, гречка, щось навпаки дешевшає, як от курячі яйця. А дещо й зовсім періодично зникає з полиць, як приміром, звичайна сіль. Війна триває, і ситуація з цінами й продуктами лише ускладнюється. То чим варто запастися, що може опинитися в дефіциті, а за що не слід хвилюватись? Розповідаємо.





Від початку війни регулярно дорожчає кілька важливих продуктів

Відколи почалася війна, найбільше збільшувались ціни на наступні продукти харчування:

Борошно подорожчало мінімум на 5-7 грн/кг. Гречка зросла до рекордних 80 гривень за кілограм, але ціна варіюється в залежності від торгової мережа, і подекуди можна знайти на кілька гривень дешевше. Цибуля подорожчала мінімум на 10 гривень за кг. Овочі та фрукти рекордно подорожчали. Банани коштують 50-60 грн/кг, помідори 80-90 грн, морква від 21 грн/кг тоді як до війни її ціна була приблизно 13-14 грн/кг.

Експерти кажуть, що ці продукти дорожчатимуть й далі, а особливо овочі й фрукти значна частина яких родом з Херсону та Запоріжжя, де зараз тривають бої і є тимчасово окуповані території. Також дещо може й зовсім зникнути з полиць, як от ті ж овочі, наприклад, червоний перець. Час від часу в магазинах не вистачає солі, петрушки і кропу, але це каже Уряд, проблема циклічного характеру.

Дещо навпаки дешевшає

Дуже дивно, але є продукти, які під час війни навпаки дуже подешевшали. Наприклад, курячі яйця, які до війни коштувати по 40 грн/10 штук, тепер коштують 23 грн за десяток. Подешевшала й олія, адже в країні є великі її запаси. Олія не зберігається довго, а експортувати її закордон зараз неможливо через заблоковані порти.