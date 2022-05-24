Названо ряд продуктів харчування, які рекордно подорожчають, а можуть і зовсім зникнути з полиць
Відколи в Україні триває війна, ціни на продукти харчування та й ряд інших товарів стали дуже нестабільними. Щось рекордно дорожчає, як наприклад, гречка, щось навпаки дешевшає, як от курячі яйця. А дещо й зовсім періодично зникає з полиць, як приміром, звичайна сіль. Війна триває, і ситуація з цінами й продуктами лише ускладнюється. То чим варто запастися, що може опинитися в дефіциті, а за що не слід хвилюватись? Розповідаємо.
Від початку війни регулярно дорожчає кілька важливих продуктів
Відколи почалася війна, найбільше збільшувались ціни на наступні продукти харчування:
- Борошно подорожчало мінімум на 5-7 грн/кг.
- Гречка зросла до рекордних 80 гривень за кілограм, але ціна варіюється в залежності від торгової мережа, і подекуди можна знайти на кілька гривень дешевше.
- Цибуля подорожчала мінімум на 10 гривень за кг.
- Овочі та фрукти рекордно подорожчали. Банани коштують 50-60 грн/кг, помідори 80-90 грн, морква від 21 грн/кг тоді як до війни її ціна була приблизно 13-14 грн/кг.
Експерти кажуть, що ці продукти дорожчатимуть й далі, а особливо овочі й фрукти значна частина яких родом з Херсону та Запоріжжя, де зараз тривають бої і є тимчасово окуповані території. Також дещо може й зовсім зникнути з полиць, як от ті ж овочі, наприклад, червоний перець. Час від часу в магазинах не вистачає солі, петрушки і кропу, але це каже Уряд, проблема циклічного характеру.
Дещо навпаки дешевшає
Дуже дивно, але є продукти, які під час війни навпаки дуже подешевшали. Наприклад, курячі яйця, які до війни коштувати по 40 грн/10 штук, тепер коштують 23 грн за десяток. Подешевшала й олія, адже в країні є великі її запаси. Олія не зберігається довго, а експортувати її закордон зараз неможливо через заблоковані порти.