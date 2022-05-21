О новой болезни и ядерной войне: в сети появилось пророчество Ванги на 2022 год

Ванга — это известная болгарская провидица, которая была слепой, но видела гораздо больше, чем кто-либо из людей. Ванга умела предсказывать будущее и практически все ее прогнозы всегда сбывались. Все пророчества прорицательницы записывались, поэтому сейчас к ним есть доступ. Обнаружился среди них и прогноз на 2022 год. Многое болгарка предусмотрела, кое-что еще не сбылось, и лучше бы не сбывалось…





Ванга предвещает новую смертельную эпидемию и голод

Прогнозы Ванги на 2022 год не слишком оптимистичны. Кстати, как говорят эксперты, коронавирусную пандемию Ванга тоже предвещала и, по ее словам, человечество должно было ее побороть в конце 2021 года. Где-то так это и случилось. Но долго радоваться не придется, ведь совсем скоро из Сибири придет новая болезнь, которая дремлет далеко в земле. Люди снова будут массово умирать, и лекарства от этого недуга пока нет. Продолжится новая эпидемия примерно так же как и коронавирус — 2-3 года.



Что касается войны, то Ванга не слишком многословна. Есть только в ее пророчествах фразы, что Третьей мировой не будет и ядерной тоже. От России отвернутся все страны кроме Китая. И что в некоторых странах мира наступит голод. Голод Ванга увидела в Индии, а еще сильнейшую не хватку воды в странах Африки.

Войну провидица тоже предвещала

Некоторые пророчества Ванги очень завуалированы, она не всегда говорила прямо и откровенно. Нынешние события связывают с ее словами, что наступят трудные времена и брат пойдет против брата. Вероятно, провидица имела в виду два когда-то братских народа, которые сейчас воюют.

Фигурируют в прорицаниях и слова: «То, что объединялось, рассыплется на кусочки». Похоже, что так произойдет именно с Россией.