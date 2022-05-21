Про нову хворобу і ядерну війну: в мережі з’явилося пророцтво Ванги на 2022 рік

Ванга — це відома болгарська провидиця, яка була сліпою, але бачила набагато більше ніж будь-хто з людей. Ванга вміла передбачувати майбутнє і практично всі її прогнози завжди збувалися. Всі пророцтва віщунки занотовувалися, тому зараз до них є доступ. Виявився серед них і прогноз на 2022 рік. Багато чого болгарка передбачила, дещо ще не збулося, і напевно краще б не збувалося.





Ванга віщує нову смертельну епідемію і голод

Прогнози Ванги на 2022 рік не надто оптимістичні. До речі, як кажуть експерти, коронавірусну пандемію Ванга теж віщувала і за її словами людство мало її побороти наприкінці 2021 року. Десь так це і трапилося. Але довго радіти не доведеться, адже зовсім скоро із Сибіру прийде нова хвороба, яка спить далеко в землі. Люди знову масово вмиратимуть, і ліків від цієї недуги поки немає. Триватиме нова епідемія приблизно так як і коронавірус — 2-3 роки.

Що до війни, то Ванга не надто багатослівна. Є лише в її пророцтвах фрази, що Третьої світової не буде і ядерної теж. Що від Росії відвернуться всі країни крім Китаю. І що в деяких країнах світу настане голод. Голод Ванга побачила в Індії, а ще сильну не хватку води в країнах Африки.

Війну провидиця теж віщувала

Деякі пророцтва Ванги дуже завуальовані, вона не завжди говорила відверто і прямо. Нинішні події зв’язують з її словам, що настануть важкі часи і брат піде проти брата. Ймовірно провидиця мала на увазі два колись братські народи, які зараз воюють.

Фігурують в віщуваннях й слова: «Те, що об’єднувалося, розсиплеться на шматочки”. Схоже на те, що так станеться саме з Росією.