Украинцы могут получить денежную помощь прямо на вокзале: как оформить выплату?

Украинцы, покинувшие собственный дом из-за войны и переехавшие в более безопасные украинские области, имеют право оформить материальную помощь от государства. Сейчас это 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на детей и лиц с инвалидностью.





Ежемесячно требования к получению этих средств меняются. С мая правила снова обновили. Для некоторых отменили выплату, другим наоборот, добавили возможность ее оформить. Также в Министерстве по вопросам реинтеграции сообщили, что теперь деньги снова можно оформить через “Дию”, или получить их прямо на вокзале.

На вокзалах выплачивают деньги для беженцев, эвакуировавшихся из “горячих точек”

До недавнего времени выплату можно было оформить только по прибытии на новое место жительства и регистрации в местном отделении органов социальной защиты или городского/поселкового совета. Теперь деньги можно получить прямо на вокзале, выйдя из эвакуационного поезда. Пока такая возможность есть только для тех, кто прибывает во Львов. На местном вокзале есть пункт выдачи денежных средств. Работники железной дороги собирают данные о пассажирах поезда, и передают эти данные работникам Укрпочты, а те в свою очередь уже ожидают людей. Также беженцам помогают найти временное место жительства.

Расширили список тех, кто претендует на выплату

Кроме того, оформить помощь теперь могут не только беженцы, но и другие лица. В частности те, кто живет на деоккупированных территориях, живущие в городах и селах, где идут тяжелые бои и откуда проблематично уехать. Вошли в список и живущие в оккупированных регионах. Речь о тех же 2000 и 3000 гривен. Также, для особо незащищенных слоев населения, государство будет выплачивать еще дополнительных 2500 грн. на человека, но не более чем на пятерых человек в семье. Речь о многодетных, а также семьях, где есть дети с инвалидностью.