Гороскоп на 22 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
Цей день обмежує наші бажання заради майбутнього успіху. Цього дня також обов’язковий контроль за своїми емоціями.
Також посилено ризик дезінформації, розсіяності, а також зайвої балакучості.
Будьте обережні, ймовірні помилки у розрахунках та документах.
Варто також хоча б на якийсь час відмовитися від будь-яких поїздок, співбесід та консультацій.
21-22 місячна доба.
Місяць у Водолії , потім у Рибах (з 18:49).
Третій сонячний день.
Сонце в знаку Близнюки .
Камені дня: гагат, амазоніт.
Кольори дня: вишневий, темно-синій.
Їжа: рекомендується саме домашня їжа, самостійно приготовлена.
Вдалий день: Діва
Сприятливий день: Терези
Небезпечний день: Скорпіон, Стрілець
Несприятливий день: Близнюки, Телець
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку