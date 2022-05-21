Украинцы в несколько кликов могут узнать размер своей будущей пенсии

Каждый совершеннолетний украинец теперь может рассчитать размер пенсии, на которую он претендует в будущем. Особенно это интересно лицам, уже имеющим определенный страховой стаж, но работавшим на разных работах, где ​​соответственно каждый работодатель платил разный размер страховых взносов.





Чтобы рассчитать размер выплаты, не нужно никуда идти или звонить, достаточно воспользоваться специальным «Пенсионным калькулятором» и ввести краткие данные.

Воспользоваться Пенсионным калькулятором может каждый

Об этом сообщил Пенсионный Фонд Украины. Для того чтобы воспользоваться программой, нужно зарегистрироваться на сайте ПФУ с помощью собственной электронной почты. Далее перед вами откроются поля, которые нужно будет заполнить. Введите информацию, которую требует система. Среди основного: размер страхового стажа, данные о трудовой деятельности и при необходимости размер ежемесячного дохода (зарплата). После того, как все поля будут заполнены, нажмите Сохранить и рассчитать. По прошествии нескольких секунд перед вами появится сумма, на которую вы можете рассчитывать в пенсионном возрасте.

Для украинцев теперь доступно приложение “Пенсионный фонд”

И еще одно нововведение, на днях “Пенсионный фонд” презентовал украинцам одноименное приложение в котором можно зарегистрироваться через электронную подпись, или же авторизироваться через мобильное банковское приложение. В приложении есть много услуг, которые предоставляет ПФУ, и теперь их можно получить онлайн. К примеру, вы можете подать заявку на оформление пенсии. Также, в приложении можно проверить, размер своего стажа и суммы взносов, которые в течение всего трудового периода вносил работодатель. То есть узнать, добросовестно ли он это делал и делает. Людей призывают загружать и регистрироваться в приложении. Сейчас это уже сделало более полумиллиона украинцев.