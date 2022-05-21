Украинцы в несколько кликов могут узнать размер своей будущей пенсии
Каждый совершеннолетний украинец теперь может рассчитать размер пенсии, на которую он претендует в будущем. Особенно это интересно лицам, уже имеющим определенный страховой стаж, но работавшим на разных работах, где соответственно каждый работодатель платил разный размер страховых взносов.
Чтобы рассчитать размер выплаты, не нужно никуда идти или звонить, достаточно воспользоваться специальным «Пенсионным калькулятором» и ввести краткие данные.
Воспользоваться Пенсионным калькулятором может каждый
Об этом сообщил Пенсионный Фонд Украины. Для того чтобы воспользоваться программой, нужно зарегистрироваться на сайте ПФУ с помощью собственной электронной почты. Далее перед вами откроются поля, которые нужно будет заполнить. Введите информацию, которую требует система. Среди основного: размер страхового стажа, данные о трудовой деятельности и при необходимости размер ежемесячного дохода (зарплата). После того, как все поля будут заполнены, нажмите Сохранить и рассчитать. По прошествии нескольких секунд перед вами появится сумма, на которую вы можете рассчитывать в пенсионном возрасте.
Для украинцев теперь доступно приложение “Пенсионный фонд”
И еще одно нововведение, на днях “Пенсионный фонд” презентовал украинцам одноименное приложение в котором можно зарегистрироваться через электронную подпись, или же авторизироваться через мобильное банковское приложение. В приложении есть много услуг, которые предоставляет ПФУ, и теперь их можно получить онлайн. К примеру, вы можете подать заявку на оформление пенсии. Также, в приложении можно проверить, размер своего стажа и суммы взносов, которые в течение всего трудового периода вносил работодатель. То есть узнать, добросовестно ли он это делал и делает. Людей призывают загружать и регистрироваться в приложении. Сейчас это уже сделало более полумиллиона украинцев.