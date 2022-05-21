Українці можуть отримати грошову допомогу прямо на вокзалі: як оформити виплату?

Українці, які покинули власний дім через війну та переїхали у більш безпечні українські області, мають право оформити матеріальну допомогу від держави. Зараз це 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дітей і осіб з інвалідністю. Щомісяця вимоги до отримання цих коштів змінюються. З травня правила знову оновили.





Для декого скасували виплату, іншим навпаки, додали можливість її оформити. Також в Міністерстві з питань реінтеграції повідомили, що тепер гроші знову можна оформити через “Дію”, або отримати прямо на вокзалі.

На вокзалах виплачують гроші для біженців, які евакуювались з “гарячих точок”

Донедавна виплату можна було оформити лише після прибуття на нове місце проживання та реєстрації у місцевому відділені органів соціального захисту, чи міської/селищної рад. Тепер гроші можна отримати прямо на вокзалі, вийшовши з евакуаційного потяга. Наразі така можливість є лише для тих, хто прибуває до Львова. На місцевому вокзалі є пункт видачі коштів. Працівники залізниці збирають дані про пасажирів потяга, і передають ці дані працівникам Укрпошти, а ті в свою чергу вже очікують на людей. Також, біженцям допомагають знайти тимчасове місце проживання.

Розширили перелік тих, хто претендує на виплату

Крім цього, оформити допомогу тепер можуть не лише біженці, а й інші особи. Зокрема ті, хто живе на деокупованих територіях, ті хто живе в містах і селах, де точаться важкі бої і звідки проблематично виїхати. Ввійшли до списку й ті, хто живе в окупованих регіонах. Мова про ті самі 2000 і 3000 гривень. Також, для особливо незахищених верств населення, держава виплачуватиме ще додаткових 2500 на особу, але не більше ніж на п’ятьох осіб в сім’ї. Мова про багатодітних, а також родини де є діти з інвалідністю.