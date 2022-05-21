НБУ встановив нові ліміти на зняття грошей у бік зменшення

В перші місяці війни українці взагалі не могли користуватися своїми валютними рахунками. Всі валютні операції були заблоковані, купувати чи знімати валюту не дозволялося. Згодом, НБУ частково послабив ці заборони, і ті українці які виїхали закордон могли знімати долари чи євро в еквіваленті до 100 000 гривень. Та на днях з’явилася інформація, що цей ліміт суттєво зменшили, в цілях зупинити непродуктивний відтік капіталу.





Тепер можна зняти максимум 50 000 гривень

Ліміт знижено вдвічі, але як кажуть в Національному Банку України це правило є тимчасовим. Мета нововведення — попередити спекуляції стосовно обходу валютних обмежень. Ця вимога до речі не стосується покупок закордоном. Якщо ви маєте валютний рахунок відкритий в українському банку і хочете закордоном щось купити розрахувавшись карткою, то можете робити це практично без обмежень. Скільки часу діятиме новий ліміт, поки невідомо.

Курс валют більше не стримують

До теми, 21 травня НБУ вирішив відпустити курс валют і дозволити банкам продавати долар за ціною, яку вони самі встановлять. Буквально за один день долар в обмінниках зріс до 40 гривень за одиницю, євро ще дорожче. Експерти кажуть, що на цій познаці долар мав би зупинитися, адже в країну поступає багато допомоги від інших країн тому дефіциту валюти виникнути не повинно. Ну принаймні наступних кілька місяців. Владі, мовляв, така девальвація на руку, адже допомогу від інших країн можна буде конвертувати у значно більшу кількість гривень ніж ще буквально тиждень тому. Простому населенню — ця новина нічого доброго не віщує. Ціни зростатимуть й надалі, а особливо імпортні товари, які напряму прив’язані до долара.