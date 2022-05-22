НБУ отпустил курс валют: что будет с долларом и ценами на товары в ближайшее время?

Со вчера, 21 мая, НБУ больше не сдерживает курс валют на стандартной отметке 29,50 за доллар. Хотя в обменниках доллар стоил по 34 гривны, на черном рынке тоже. Курс 29,50 существовал разве что для импортеров, которые завозят в Украину критически важные товары, и для людей, которые выехали за границу, и там рассчитывались картой. Но сейчас все изменилось, НБУ решил отпустить курс и разрешить банкам продавать валюту по любому прайсу.





Эксперты считают, что выше 40 гривен доллар не прыгнет

Разные эксперты уже оценили и проанализировали эту ситуацию. Говорят, что выше 40 гривен доллар стоить не может, по крайней мере, ближайшие месяц-два. Украине много помогают государства-партнеры, буквально вчера Президент Америки снова подписал законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов. И это не единственная сумма, которая поступит в наш бюджет. Следовательно, валютных запасов должно хватить, чтобы гривна катастрофически не обесценивалась. То, что сейчас курс так стремительно растет, а за последние два дня отметка выросла до 40 грн за 1 доллар, эксперты называют паникой. А еще тем фактом, что экспортеры знали, что НБУ в скором времени отпустит курс и придерживали доллары, чтобы продать их впоследствии гораздо дороже.

Власть заинтересована в девальвации гривны, а народ нет

Эксперты говорят, что власти наоборот на руку столь стремительный рост доллара, ведь помощь, которую оказывают страны, можно будет конвертировать в большее количество гривны и закрыть большую часть дефицита бюджета. К сожалению, для обычных граждан все наоборот станет хуже.

“Чиновники заинтересованы в девальвации, тогда они из-за импорта и НДС повысят доходы бюджета. Правда, это произойдет за счет падения жизни граждан”, – объясняет Данило Монин.

Что касается цен, то большинство импортных товаров и так давно продается по курсу черного рынка. Конечно все подорожает, особенно те товары, которые привязаны к доллару. К примеру, некоторые продавцы климатической техники уже называют ее цену в валюте, ведь им надоело ежедневно менять ценники. Еще сильно зависит от курса валют стоимость горючего. Правда, здесь ситуация и так плачевная, топливо уже побило все ценовые рекорды.