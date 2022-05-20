Украинцы бросились за гибридными автомобилями: сколько стоят доступные б/у модели

Ассортимент подержанных гибридных автомобилей в Украине в последнее время несколько снизился. А все из-за резкого роста заинтересованности украинцев в транспортных средствах, не требующих горючего. Устав от огромных очередей на заправках, тысячи автовладельцев серьезно задумались о приобретении машины на зарядке.





Стоимость гибридных машин на украинском вторичном рынке сейчас стартует от 10 тыс. дол. Самые дорогие модели по цене достигают 50 тыс. дол. Среди них есть и «самозарядные» автомобили, и «зарядные», которые можно подключить даже к обычной розетке.

Эксперты популярного портала для автомобилистов Auto.ria создали подборку гибридных моделей, которые сейчас наиболее доступны в Украине. В топ вошли гибриды с пробегом, выпущенные до 2010 года.

На первом месте по числу предложений очутился американец Ford Fusion. Цена такого автомобиля – чуть более 14 тыс. дол.

Вторую строчку заняла Toyota Camry. Б/у автомобиль известного японского бренда украинцам обойдется, по меньшей мере, в 18,3 тыс. дол. Третьей в рейтинге стала модель того же японского производителя – Toyota RAV4. Ее ориентировочная стоимость – 33 тыс. дол.

В топ-10 гибридов, продаваемых в Украине, также вошли:

Toyota Prius – 11,9 тыс. долл.;

Hyundai Sonata – 10,7 тыс. долл.;

KIA Optima – 11,9 тыс. долл.;

Lexus ES – 21 тыс. долл.;

Ford C-Max – 11,9 тыс. долл.;

Chevrolet Volt – 16 тыс. долл.;

Lexus RX – 50 тыс. долл.

Как видим, большинство популярных в Украине гибридных автомобилей выпущено азиатскими производителями, а именно Японией и Кореей. Это вполне закономерно, ведь в подборке перечисленные автомобили до 2010 года выпуска, а большинство европейских производителей в то время только начинали выпускать модели с альтернативным питанием.

Напомним, что 19 мая Кабинет министров отменил государственный контроль за ценами на горючее. В этой связи бензин и дизель на заправках выросли в цене чуть ли не на 15 грн за литр. Так что спрос на гибридные автомобили очевидно будет только увеличиваться.