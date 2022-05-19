Стало відомо, чи замінить супутниковий інтернет Ілона Маска мобільний зв’язок в Україні

Ілон Маск один з тих, хто неабияк підтримує українців в цій війні. Бізнесмен ще кілька місяців тому передав в Україну кілька супутникових систем Starlink, завдяки яким українські військові мають доступ до Інтернету у будь-якій місцевості. Та з’явилася інформація, що все може зайти ще далі. І в майбутньому супутниковий інтернет Маска замінить українцям мобільний зв’язок. Таку думку вже припустив мобільний оператор Vodafone.





В Україні знищено дуже багато мобільних веж

Ще на початку війни росіяни прицільно знищували мобільні вежі, щоб позбавити українців зв’язку та можливості передавати інформацію. Згодом в ході важких боїв на Київщині, Чернігівщині та Сумщині було знищено ще чималу кількість телекомунікаційної інфраструктури. Продовжують окупанти знищувати її й досі, зокрема на Сході та Півдні країни. Зараз на деокупованих територіях пробують відновити зв’язок, і допомагає у цьому саме Starlink. До супутникових терміналів підключають базові станції, щоб відновити мобільні мережі. Відтак ймовірно супутникові станції стануть не тимчасовим рішення під час війни, а реальною альтернативою забезпечення зв’язку у багатьох населених пунктах.

В результаті війни мобільні оператори дуже сильно постраждали

Той же Водафон від початку війни втратив близько 15% веж, 10% не працюють й досі. У lifecell не працює близько 8% веж. Прибуток компанії Водафон від початку війни зменшився на 42%, а втрати, які понесла компанія внаслідок руйнувань оцінили в 1,5 мільярда гривень. Та поступово все відновлюється, принаймні на тих територіях, які під контролем української влади. Є зв’язок й на окупованих територіях, але не всюди, адже окупанти спеціально глушать станції, та встановлюють свої мережі.